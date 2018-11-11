АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ видит риски переизбытка на нефтяном рынке в декабре, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи.

Министерский комитет также рекомендовал ОПЕК+ сделать корректировку по добыче нефти в декабре, сообщает агентство со ссылкой на слова министра. На встрече стран-членов ОПЕК+ в декабре в Вене будет определено, как именно страны будут действовать в условиях переизбытка нефти на рынке.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.