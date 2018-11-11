АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Следующая встреча министерского мониторингового комитета состоится 5 декабря в Вене", — сказал Баркиндо.

Также в Вене 6 декабря состоится заседание министров стран-членов ОПЕК.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.