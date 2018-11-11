МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году, говорится в заявлении комитета по итогам заседания в воскресенье.

"Комитет проанализировал текущие показатели предложения и спроса на рынке нефти и отметил, что прогнозы на 2019 год указывают на рост спроса выше, чем это необходимо в мире, с учетом текущих неопределенностей", — говорится в заявлении.

При этом замедление темпов экономического роста может сказаться на спросе на нефть в мире в 2019 году и может привести увеличению разрыва между предложением и спросом, отмечается в заявлении.