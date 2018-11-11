МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. ОПЕК+ может понадобиться изменение стратегии по добыче нефти, технический комитет ОПЕК+ изучит сценарии на нефтяном рынке к декабрю, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Технический комитет в преддверии встреч в декабре продолжит внимательно изучать состояние рынка нефти и сформирует несколько сценариев, основываясь на новых данных (по спросу и предложению на рынке нефти — ред.), по вариантам новых корректировок добычи в 2019 году, которые могут потребовать новых стратегий для балансировки рынка", — сказал Баркиндо по итогам заседания министерского комитета ОПЕК+.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.