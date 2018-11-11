Во втором абзаце уточняется показатель, добавлены четвертый-шестой абзацы.

МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году, говорится в заявлении комитета по итогам заседания в воскресенье.

"Комитет проанализировал текущие показатели предложения и спроса на рынке нефти и отметил, что прогнозы на 2019 год указывают на рост предложения выше, чем это необходимо в мире, с учетом текущих неопределенностей", — говорится в заявлении.

При этом замедление темпов экономического роста может сказаться на спросе на нефть в мире в 2019 году и может привести увеличению разрыва между предложением и спросом, отмечается в заявлении.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.

Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.