АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Ряд стран, которые ранее получили исключение из выполнения соглашения ОПЕК+, согласились на установление для них целевых уровней по добыче нефти, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы договорились, что некоторые страны, которые были исключены из прежних соглашений, примут установление целевых уровней добычи нефти", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.

Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.