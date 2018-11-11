АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ больше не считает актуальной стратегию достижения 100%-ного уровня выполнения сделки, нужна новая стратегия, заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи.

"Мы понимаем, что в 2019 году будет рост производства нефти, и мы изучаем другие стратегии, чем достижение 100%-ного выполнения соглашения, о котором мы договорились летом 2018 года. Мы не думаем, что эта стратегия все еще рекомендуется к выполнению, поэтому нам нужно разработать новую стратегию", — сказал аль-Мазруи.

"Будет ли это сокращение (добычи нефти — ред.), или что-то другое, но это точно не будет увеличение добычи", — отметил он.

В воскресенье в Абу-Даби состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.