АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, в случае принятия такого решения, должно отсчитываться от уровня последних месяцев, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы еще со всеми странами соглашения не разговаривали, только с некоторыми. Но мы думаем, что оно (возможное решение о сокращении добычи — ред.) должно быть основано на уровне добычи последних месяцев. А будет ли это октябрь, сентябрь, ноябрь, это уже вторичные детали, которые мы определим, когда примем решение, если примем решение о сокращение добычи вообще", — сказал аль-Фалих в ходу пресс-конференции.

В воскресенье в Абу-Даби состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.