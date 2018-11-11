АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел разные варианты развития ситуации на рынке нефти в 2019 году, в том числе возможный дисбаланс в объеме от 1 до 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Ситуация на рынке меняется, и сегодня у нас была возможность послушать отчет технического комитета, который представил прогнозы развития ситуации, в том числе и на зимний период, и на 2019 год. Были разные прогнозы, в том числе и такие, которые могут оценивать дисбаланс спроса и предложения от 1 миллиона баррелей до 1,4 миллиона баррелей. В то же время мы обсуждали сегодня, что есть ряд неопределенностей, которые влияют сильно на рынок, по которым нам в любом случае надо продолжить мониторинг, что может существенно изменить прогноз", — сказал Новак.

"Дискуссия показала, что нам необходимо продолжить мониторинг для принятия каких-то обоснованных, фундаментальных решений, у нас будет возможность 5 декабря на очередной встрече обсудить ситуацию и принять решение", — отметил российский министр.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. Следующее заседание комитета состоится 5 декабря в Вене.