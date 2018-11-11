АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. ОПЕК+ своими действиями в целях балансировки нефтяного рынка продолжить сокращать его волатильность, но неспособна контролировать все вызывающие ее факторы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе пресс-конференции.

"Никогда невозможно точно узнать, как именно будет развиваться ситуация со спросом и предложением, исходя из того, как повлияют на них все факторы, которые мы не имеем возможности контролировать. Но точно мы не можем контролировать нефундаментальные факторы рынка, настроение рынка, спекуляции, геополитику. Наши действия, однако, продолжат быть направлены на балансировку рынка, сокращая волатильность рынка. Но сокращать волатильность — не значит полностью ее устранить", — сказал аль-Фалих.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. Следующее заседание комитета состоится 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.