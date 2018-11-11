АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Россия будет действовать сообща со всеми участниками сделки ОПЕК+, чтобы мировой нефтяной рынок был сбалансирован, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Безусловно, Россия привержена выполнению договоренностей, которые были достигнуты и в декабре 2016 года, и в июне 2018 года в Вене. Если будут приняты решения, которые могут состояться в зависимости от ситуации на рынке, то, конечно же, Россия будет действовать сообща вместе с другими странами, чтобы рынок был сбалансирован и рынок был стабилен. Мы в этом тоже заинтересованы, безусловно, как и все другие страны", — сказал Новак.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. Следующее заседание комитета состоится 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.