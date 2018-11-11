АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Добыча нефти в России в целом по ноябрю будет чуть ниже уровня октября, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом в ноябре добыча ожидается чуть ниже уровня октября", — ответил Новак он на вопрос о том, какая добыча нефти прогнозируется в России в ноябре.

Ранее в воскресенье он говорил, что в настоящее время среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре находится на уровне октября или меньше на 10-20 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти в России в октябре 2018 года выросла в годовом выражении на 4,4% — до 11,412 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия не просто восстановила свою добычу до уровня октября 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+), а превысила его.

Текущий прогноз по добыче нефти в РФ на декабрь 2018 года — на уровне ноября, передал Блумберг со ссылкой на Новака.