МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак проведет совещание с нефтяными компаниями по соглашению о стабилизации цен на топливном рынке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Завтра планируется очередное совещание с нефтяными компаниями по вопросам цен на топливо", — сказал собеседник агентства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения по стабилизации цен на топливо с "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью". Срока, когда должны быть заключены соглашения, в постановлении правительства не прописано.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером 31 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласовали меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Согласно протоколу совещания, компании взяли на себя выполнение этих обязательств с 1 ноября, хотя соглашения будут подписаны позже.