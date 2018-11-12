МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк до конца года намерен согласовать план обеспечения группы компаний "Новый поток" (New Stream Group) рабочим капиталом; представителей группы Сбербанка планируется включить в органы управления ГК, сообщает кредитная организация.

"В целях обеспечения бесперебойной работы производственных активов группы и непрерывных поставок нефтепродуктов покупателям сторонами планируется включить в органы управления группы "Новый поток" представителей "Сбербанк Капитал", — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2018 года планируется согласовать план, предусматривающий обеспечение группы рабочим капиталом в достаточном размере.

"Сбербанк рассматривает группу компаний "Новый поток" и ее акционеров в качестве стратегических партнеров. Мы продолжим выстраивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между нашими компаниями", — приводятся в сообщении слова зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень). Установленная мощность НПЗ составляет 9 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки 98%.