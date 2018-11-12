АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" подписал с Минэнерго и ФАС соглашение по стабилизации рынка топлива в РФ, сообщил РИА Новости глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Газпром нефть" подписала соглашение по стабилизации рынка топлива в РФ >>

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.