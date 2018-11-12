МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
https://1prime.ru/energy/20181112/829427402.html
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