КИЕВ, 12 ноя — ПРАЙМ. США остаются противниками строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", предназначенных для поставок российского газа в Европу, заявил в понедельник министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"США остаются противниками строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", — цитирует Перри пресс-служба украинской госкомпании "Нафтогаз" на своей странице в Twitter.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Gas

Польша подписала 24-летний контракт на поставку из США до 1,45 млн тонн СПГ в год

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

На прошлой неделе, находясь в Польше, Перри заявил, что проект "Северный поток-2" не является коммерческим с точки зрения диверсификации источников поставок. Между тем власти России и ФРГ неоднократно указывали, что рассматривают проект как исключительно коммерческий и конкурентный.

А президент РФ Владимир Путин в начале октября объяснил, почему Европа наряду с Россией должна быть заинтересована в строительстве этого газопровода. По его словам, покупать СПГ из США по цене на 30% выше, чем стоит российский трубопроводный газ, было бы для европейских стран расточительством и снижением своей глобальной конкурентоспособности.