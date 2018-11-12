КИЕВ, 12 ноя — ПРАЙМ. США остаются противниками строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", предназначенных для поставок российского газа в Европу, заявил в понедельник министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"США остаются противниками строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", — цитирует Перри пресс-служба украинской госкомпании "Нафтогаз" на своей странице в Twitter.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

На прошлой неделе, находясь в Польше, Перри заявил, что проект "Северный поток-2" не является коммерческим с точки зрения диверсификации источников поставок. Между тем власти России и ФРГ неоднократно указывали, что рассматривают проект как исключительно коммерческий и конкурентный.

А президент РФ Владимир Путин в начале октября объяснил, почему Европа наряду с Россией должна быть заинтересована в строительстве этого газопровода. По его словам, покупать СПГ из США по цене на 30% выше, чем стоит российский трубопроводный газ, было бы для европейских стран расточительством и снижением своей глобальной конкурентоспособности.