МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Участники ОПЕК+ анонсировали потенциальное сокращение добычи нефти внутри альянса на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, хотя рынок энергоносителей очень динамичен и ситуация может измениться в течение трех недель, все же сейчас появились опасения, что ОПЕК+ необходимо будет пересмотреть свои рекомендации. Как отмечал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, ОПЕК+ необходима новая стратегия из-за угрозы переизбытка предложения.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что на рынке энергоносителей наблюдается перенасыщение, которое способно спровоцировать коррекцию цен. Желание ОПЕК+ понятно: альянс намерен взять на себя роль компенсирующего производителя и своими действиями удержать нефтяные цены от коррекции, а рынок энергоносителей – от падения. При этом ожидать, что большая доля сокращения придется на Иран, не стоит: исключения в ограничениях от США фактически дают Ирану право оставаться вполне действенным экспортером. В этих условиях главная цель ОПЕК+ – стабилизация рынка.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось в Абу-Даби в минувшее воскресенье. Вопреки ожиданиям, его участники пока не стали рекомендовать сокращение добычи нефти в 2019 году, а решили продолжить мониторинг рынка, при этом в идеале альянс не хотел бы в следующем году вмешиваться в ситуацию.

НОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ И ХИТРОСТЬ ИРАНА

Для рынка энергоносителей существует сценарий, предполагающий, во-первых, незначительное снижение добычи в Иране после вступления в силу новых санкций США, во-вторых, дальнейший рост добычи сланцевой нефти, говорит старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников. В случае развития событий по такому сценарию действительно может потребоваться сокращение добычи как минимум до третьего квартала 2019 года, когда ситуация с ростом спроса прояснится окончательно.

По словам аналитика ИФК "Солид" Вадима Кравчука, в настоящее время наблюдается перенасыщение рынка энергоносителей, что обусловлено рядом причин. Страны ОПЕК вместе с США и Россией активно увеличивали добычу с лета, собираясь компенсировать экспорт Ирана полностью, но из-за ряда послаблений для восьми стран дефицита не возникло. Китай, Индия и Южная Корея, лидеры по закупкам нефти у Тегерана, продолжают сотрудничество и сейчас, а в течение шести месяцев, которые есть у них для поиска новых поставщиков, США или Саудовская Аравия способны закрыть эту потребность.

Объем предложения нефти в этом году вырос примерно на миллион баррелей в сутки, а ОПЕК увеличила добычу суммарно почти на 0,8 млн баррелей в сутки, замечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. В то же время спрос на нефть рос меньшими темпами, поэтому при растущих опасениях относительно замедления темпов роста мировой экономики, производители хотят вернуться к предыдущему уровню добычи и переоценить перспективы, полагает он.

По тому уровню запасов, которые сейчас есть, по объемам потребления и предложения, предварительно можно говорить, что сокращение на 1 миллион баррелей в сутки имеет право на существование, говорит аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Необходимость сокращения предложения участники оценивают исходя из собственных данных, которые учитывают как собственную добычу, так и добычу в США. При этом, уточняет Давыдов, говоря о сокращении в миллион баррелей в сутки, не стоит проводить параллель с Ираном.

"США предоставили определенные разрешения основным импортерам иранской нефти, которые формируют более 80% спроса на нее. Коль скоро мы видим нерезкое ограничение в отношении Ирана, то говорить, что основное ограничение придется на Иран, не стоит", — полагает он.

Если ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи, это будет комплексное сокращение, которое затронет все страны альянса в той или иной мере, убежден эксперт.

СТАБИЛИЗАЦИЯ РЫНКА

Заявление властей Саудовской Аравии о намерении сократить добычу было сделано с целью остановить продолжающееся почти месяц снижение котировок нефти, говорит Сабитов. Можно предположить, что королевство не заинтересовано в ценах нефти марки Brent ниже 70 долларов за баррель, поэтому пока возможна консолидация цены на этом уровне. Для определения дальнейшего направления движения цены в 2019 году необходимо понять новую стратегию ОПЕК, которая, как ожидается, будет представлена в декабре.

Если ОПЕК+ все же решит снижать добычу, то основная доля сокращения выпадет на те страны, которые наращивали добычу в этом году. За год наибольший прирост был у Саудовской Аравии в 640 тысяч баррелей в сутки, Ирака – 340 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – тысяч баррелей в сутки, сообщил Сабитов.

Сокращение добычи на миллион баррелей в сутки требуется для того, чтобы остановить падение нефтяных цен, что может больно ударить по государственным бюджетам стран-экспортеров, говорит Кравчук. Высокая волатильность сырьевых рынков мешает прогнозировать доходы не только государствам и нефтяным компаниям, но и негативно сказывается на деятельности других отраслей экономики, которые вынуждены хеджировать этот риск.

Нефтяные компании привыкли к активным курсовым колебаниям котировок энергоносителей, поэтому снижение на 10-15% с максимумов года для них некритично, тем более с начала года нефть все равно в плюсе примерно на 7%. Поэтому они традиционно сконцентрированы на снижении себестоимости добычи и более глубокой переработке сырья. К тому же, большая часть выручки поступает от долгосрочных контрактов, что отчасти нивелирует локальное снижение спроса или цен.

В случае, если страны ОПЕК решат снизить добычу на миллион баррелей в сутки, котировки Brent достигнут диапазона 74-75 долларов за баррель, прогнозирует Кравчук. Дальнейшее поведение цен будет зависеть от того, будут ли параллельно с этим наращивать добычу США и как быстро это произойдет.

Очевидно, предполагаемый шаг необходим для поддержания рынка в сбалансированном состоянии, соглашается Давыдов. По его словам, ОПЕК+ постарается удержать позицию компенсирующего производителя, чтобы не допустить избытка предложения в долгосрочной перспективе.

"При достаточно четких сигналах, что ОПЕК+ останется компенсирующим производителем, это поддержит цены", — поясняет он, добавляя, что избыток предложения будет давить на цены, поэтому в 2019 году они могут незначительно снизиться и в среднем будут колебаться в диапазоне 68-70 долларов за баррель.

Однако из-за недавнего падения цены на нефть, рост добычи в США может замедлиться, кроме того, не исключены перебои в поставках нефти по климатическим или политическим причинам, считает Таченников. В этом случае сокращение добычи может привести к возникновению дефицита нефти на рынке и окажет поддержку ценам, полагает он.