МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Поставлена задача перед антимонопольной службой и Минэнерго проанализировать в региональном разрезе все сети независимых компаний. Независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов, их нужно проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица и действуют в нарушение антимонопольного законодательства", — сказал Козак.

"Такой анализ проведем до конца декабря и в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение", — заключил он.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.