АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и "Туркменгаз" заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении, сообщил журналистам советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев.

"Будет мировое соглашение (по спору компаний — ред.). Будет, будет, да", — ответил он на вопрос о дальнейшей судьбе спора.

В начале июня 2015 года "Газпром экспорт" инициировал разбирательство против ГК "Туркменгаз" в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у "Туркменгаза" природный газ. В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза".

На фоне расторжения контракта с Туркменией "Газпром" подписал контракт на закупку в 2016 году 4 миллиардов кубометров газа с другой среднеазиатской компанией — "Узбекнефтегаз". Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в сентябре 2016 года говорил, что "Газпром" взял двухлетнюю паузу в закупках газа у "Туркменгаза".

При этом в мае текущего года "Газпром" в своей отчетности сообщал, что ожидает решения по спору с "Туркменгазом" в арбитраже Стокгольма в третьем квартале 2018 года.

В октябре государственное информагентство Туркмении ТДХ сообщало, что РФ и Туркмения обсудили возможность возобновления закупок газа из Туркмении с 1 января 2019 года. А позднее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью ТДХ подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с 1 января 2019 года.