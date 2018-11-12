МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. С 5 по 9 ноябре цены на моторное топливо на внутреннем рынке России изменились незначительно, следует из данных агентства "Прайм".

Так, бензин 95 Класс 5 подешевел в течение прошлой недели на 154 рубля за тонну – до 55,940 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 практически не изменилась, составив 50,295 тысячи рублей за тонну, что всего на 6 рублей за тонну больше, чем неделей ранее.

Средневзвешенная цена на дизельное топливо Класс 5 за указанный период снизилась на 15 рублей – до 53,916 тысячи рублей за тонну.



