МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Успешная кооперация между Россией и Саудовской Аравией – лидером ОПЕК – позволила стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, что привело к повышению цен на основной экспортный товар двух стран. Однако сотрудничество между двумя державами не ограничивается только нефтяной сферой. Саудовское королевство готово войти в заполярный проект "Арктик СПГ 2", который реализует российская компания "Новатэк". Принятие окончательного решения ожидается в ближайшее время.

SAUDI ARAMCO ГАЗОМ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ

Еще во время проведения Энергетического форума в Дели в прошлом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что государственная компания Saudi Aramco, контролируемая королевской семьей Саудитов, рассматривает возможность участия в "маркетинге российского СПГ, произведенного в рамах проекта "Арктик СПГ 2".

"Aramco располагает мандатом на любые инвестиции, не только в нефтепереработку. Инвестиции осуществляются также в газ и СПГ. Мы рассматривали проекты в Африке, Средиземноморье и, конечно, в Арктике совместно с российскими компаниями, "Новатэком". Идея заключается в том, чтобы Aramco могла торговать СПГ по всему миру, поставлять его в Индию и на другие рынке", — сказал аль-Фалих.

В начале года Саудовская Аравия и Россия сделали первый шаг в направлении сотрудничества в газовой сфере, когда Aramco и "Новатэк" подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает участие саудовской компании в "Арктик СПГ 2".

На Западе считают, что арктические проекты поддерживаются лично Владимиром Путиным, который хочет бросить вызов Катару, Австралии и США на быстрорастущем рынке СПГ. Более того, американские СМИ открыто заявляют, участие саудовцев в "Арктик СПГ 2" усилит "позиции Путина на Ближнем Востоке". Американцы привыкли видеть "руку Кремля" везде, где возникает угроза их бизнес-интересам, поскольку они не способны одержать верх в конкурентной борьбе.

Однако желание Aramco участвовать в "Арктик СПГ 2" объясняется в первую очередь экономическими интересами. Саудовская Аравия обладает огромными запасами нефти, но газом Аллах королевство обделил. По соседству, на шельфе Персидского залива, расположено крупнейшее в мире газовое месторождение — Северное, но принадлежит оно Катару и Ирану. Сотрудничество с этими странами для саудовцев "харам" – недопустимо из-за неразрешимых политических, религиозных и экономических противоречий.

Инвестиции в российские газовые проекты позволят Саудовской Аравии стать участником стремительного растущего рынка СПГ. Продукция "Арктик СПГ 2" позволит успешно конкурировать с производителями СПГ из США и Австралии на всех рынках – прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), на который приходится свыше 70% мирового спроса на СПГ.

Кроме того, участие в таких перспективных проектах, как "Арктик СПГ 2", может значительно повысить капитализацию Aramco, в случае проведения долгожданного IPO, запланированного на следующий год.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В конце октября заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей сообщил о завершении подготовки проектной документации проекта "Арктик СПГ 2" до конца этого года. В 2019 году может начаться полномасштабное строительство СПГ-завода, который будет располагать тремя производственными линиями мощностью 6,6 млн т/г., что соответствует 535 тыс. барр. н. э./сут. Ввод в эксплуатацию первой производственной линии ожидается в конце 2022-начале 2023 года, второй и третьей линий – в 2024 и 2025 году соответственно.

На СПГ-заводе планируется использовать не только зарубежное, но и отечественное оборудование, что значительно снизит капитальные затраты. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон оценил инвестиции, необходимые для строительства "Арктик СПГ 2", в $20-21 млрд.

На строительство завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т/г "Новатэк" и его партнеры потратили $27 млрд.

Значительная экономия средств при реализации проекта "Арктик СПГ 2" достигается за счет отечественных технологий и оборудования для сжижения газа, адаптированных к условиям Крайнего Севера. Применение собственных технологий и оборудования позволяет снизить себестоимость производства СПГ на 30%.

Более того, Михельсон считает, что "Арктик СПГ 2" положит начало созданию новой отрасли – производство оборудования для сжижения газа по отечественным технологии.

Ресурсной базой "Арктик СПГ 2" является уникальное Утреннее месторождение, запасы которого после проведения дополнительных геологоразведочных работ были увеличены до 2 трлн куб. м – более половины всей ресурсной базы Австралии, которая на ряду с Катаром является мировым лидером по объему экспорта СПГ.

Себестоимость добычи на Гыданском полуострове сопоставима с показателем для Ямала и, по словам Михельсона, в 2,5-3 раза ниже, чем стоимость природного газа в Henry Hub, в зависимости от которой формируется цена на экспортные партии СПГ из США.

Низкая стоимость добычи и сокращение затрат на производство СПГ делают продукцию "Арктик СПГ 2" конкурентоспособной по сравнению с СПГ из Австралии и США на любых рынках – даже в Северной Америке.

Конкурентоспособность "Артик СПГ 2" также обеспечивается поддержкой государства. С 2019 по 2024 год из Фонда развития планируется направить 103,8 млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры в рамках проекта – строительство терминала для отгрузок СПГ и газового конденсата в порту Сабетта, а также подъездных путей и гидротехнических сооружений. Кроме того, "Арктик СПГ 2" должен получить налоговые льготы, как и "Ямал СПГ".

САУДОВЦАМ СЛЕДУЕТ ПОТОРОПИТЬСЯ

Глава Saudi Aramco Амин Нассер встретился в пятницу с Михельсоном, чтобы обсудить покупку доли в "Арктик СПГ 2". Саудовская сторона выразила надежду на подписание соответствующего соглашения в кратчайшие сроки.

Руководство Saudi Aramco ранее неоднократно делало заявления о готовности инвестировать $5 млрд и приобрести сразу 30% акций акций "Арктик СПГ ". Однако каких-либо официальных сообщений о проведении сделки и ее результатах не поступало.

Источники "Прайм" сообщили, что стороны обсуждают размер доли, которую может приобрести Saudi Aramco за указанную сумму. Кроме того, ситуация осложняется новыми секторальными санкциями, которые могут наложить США на российские предприятия и зарубежные компании, сотрудничающие с ними.

Однако саудовцам стоит поторопиться с принятием окончательного решения, поскольку "Новатэк" одновременно ведет переговоры с японскими и китайскими компаниями – CNPC и JOGMEC – которые также проявляют интерес к "Арктик СПГ 2".