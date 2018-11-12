КИЕВ, 12 ноя — ПРАЙМ. Украина и США намерены возобновить действие соглашения относительно повышения безопасности на украинских АЭС, сообщает американское посольство на Украине.

По данным посольства, соответствующее заявление в понедельник подписали глава украинского МИД Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри.

В заявлении говорится, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Посольство напоминает, что в 1993 году между Украиной и США было подписано соглашение относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов на Украине.

"В целях продолжать сотрудничество … подтверждаем свое намерение о возобновлении действия соглашения 1993 года между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины на пять лет", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Срок действия соглашения, подписанного в 1993 году, истек в 2013 году, после чего документ не возобновлялся.

Согласно этому соглашению, США помогают Киеву с повышением безопасности на АЭС, в частности с подготовкой персонала, помогают снизить риски, связанные с эксплуатацией ядерных энергоблоков.