МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, в плюсе оказались только расписки "Газпром нефти", "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,27%, до 6,81 доллара, "Новатэка" — на 2,43%, до 164,6 доллара, "Лукойла" — на 0,05%, до 75,36 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,77%, до 4,43 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 5,2%, до 29,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,04%, до 17,09 доллара, НЛМК — на 1,3%, до 23,5 доллара, "Северстали" — на 0,46%, до 15,14 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,08%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 1,71%, до 11,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в стоимости на 1,85%, до 16,5 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 1,99%, до 13,33 доллара, "Ленты" — увеличилась на 1,01%, до 3,52 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,42%, до 2,36 доллара.