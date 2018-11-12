МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти, трейдеры отыгрывают заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна сократит добычу сырья уже в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 71,06 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,13%, до 60,87 доллара за баррель.

Халид аль-Фалих в понедельник заявил, что при условии сохранения текущей ситуации на рынке ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. По словам министра, Саудовская Аравия уже в декабре снизит добычу нефти и поставит на рынок на 500 тысяч баррелей в сутки меньше.

"В краткосрочной перспективе это (сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии — ред.) является позитивным фактором для нефтяных котировок, но мы сомневаемся в том, как это скажется на рынок в долгосрочной перспективе, если остальные страны альянса не примут аналогичные меры", — считает главный рыночный аналитик Markets.com Нейл Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.