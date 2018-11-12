МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "RD(ven)".

"Рейтинги PDVSA отражают продолжающееся невыполнение компанией ее финансовых обязательств по приоритетным необеспеченным облигациям", — пишет агентство. По мнению Fitch, ликвидность компании в настоящее время ослаблена из-за перечислений местному правительству, процентных платежей и выплат долга.

Агентство негативно оценивает ограниченную прозрачность в управлении компанией и использовании ее средств. "Это создает проблемы для точной оценки ее финансового состояния, а также финансовой устойчивости суверена", — говорится в релизе.

Рейтинг PDVSA может быть повышен, если она сможет своевременно погасить свою задолженность. Банкротство, переход под внешнее управление или ликвидация компании станут поводом для понижения рейтинга, пишет Fitch.