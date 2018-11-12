МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия одобрила законопроект, в соответствии с которым предлагается наделить госкорпорацию "Росатом" полномочием по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами территории России и финансируются с привлечением бюджетных средств, а также денег компаний, доля РФ в которых превышает половину, сообщается на сайте кабинета министров.

В настоящее время заключены соглашения с рядом зарубежных стран о строительстве атомных электростанций, которые будут финансироваться в том числе с привлечением средств федерального бюджета (например, проект АЭС "Аккую", сооружаемой на территории Турции, или проект АЭС "Ханхикиви-1" – в Финляндии), отмечается в сообщении.

В то же время действующим законодательством не определен орган или организация, уполномоченные на проведение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов использования атомной энергии, строительство которых ведется за пределами России. Градостроительный кодекс также не регулирует вопросы, связанные со строительством на территории иностранного государства.

Согласно законопроекту, разработанному Росатомом, предметом проверки проектной документации будет оценка ее соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого планируется строительство объекта использования атомной энергии, требованиям российских технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и другой безопасности (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства), а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации.

Предметом проверки результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, будет оценка их соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого планируется строительство объекта использования атомной энергии, а также требованиям российских технических регламентов (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства).

Учитывая наличие у Росатома необходимых компетенций, а также международный статус, законопроектом предусматривается, что порядок проведения проверок, в том числе порядок заключения договора на проведение проверки и размер оплаты, будет устанавливаться госкорпорацией. По результатам проверок Росатом будет выдавать заключения о соответствии или несоответствии проектной документации и инженерных изысканий установленным требованиям.

Наделение Росатома такими полномочиями будет способствовать повышению качества и безопасности строящихся за рубежом объектов использования атомной энергии, отмечается в сообщении. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.