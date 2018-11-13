МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ к 2040 году на 0,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлогодней оценкой — до 9,4 миллиона баррелей в сутки, но всё еще ожидает ее сильного падения — почти на 17,5% от уровня 2017 года в 11,4 миллиона баррелей, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.

В среднесрочной перспективе (к 2025 году) прогнозируется рост добычи нефти и конденсата в РФ до 11,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на 0,9%.

"Российские компании с 2014 года относительно хорошо переживают "шторм" на нефтяном рынке благодаря влиянию снизившегося курса рубля на себестоимость продукции. Венское соглашение несколько ограничило выпуск продукции в 2017 году, но в ближайшей перспективе добычу ждет рост", — отмечает МЭА.

"В долгосрочной же перспективе трудности, связанные с вовлечением в разработку более отдаленных (например, арктических) или трудноизвлекаемых ресурсов, особенно при сохранении санкций, подталкивают прогноз по объему производства к постепенному снижению", — резюмирует агентство.