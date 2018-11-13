МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост спроса на нефть в мире к 2040 году на 12,1% относительно показателя прошлого года — до 106,3 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook. Таким образом, агентство улучшило свою оценку на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлогодним прогнозом.

МЭА также улучшило оценку по росту спроса на нефть к 2025 году. Агентство полагает, что показатель увеличится к этому времени на 8% — до 102,4 миллиона баррелей в сутки. Это на 2,1 миллиона баррелей в сутки выше прошлогоднего прогноза.

"На Китай и Индию приходится почти половина общего прироста спроса к 2040 году", — отмечается в докладе. При этом МЭА указывает, что потребление нефти в Индии было пересмотрено в сторону уменьшения относительного прошлогоднего прогноза из-за более высокого, чем ожидалось, прогноза использования электромобилей.

Важным драйвером роста показателя станет Африка, темпы роста спроса в которой уступят только Индии. "К 2040 году Африка будет потреблять почти столько же нефти, сколько и Евросоюз, хотя потребление нефти на душу населения все еще будет на 75% ниже европейского. Рост в Африке обусловлен увеличением пассажирских автомобильных перевозок… количество автомобилей на дорогах в Африке более чем удвоится в период с 2017 по 2040 год", — поясняют в МЭА.

Согласно его ожиданиям, основной спрос на нефть в долгосрочной перспективе будут обеспечивать использование автомобилей (21%), перевозка грузов (18%), авиация и мореходство (15%) и нефтехимия (15%). При этом ожидаемый рост мирового автопарка к 2040 году на 80% не повлечет значительного роста спроса на нефть. МЭА объясняет это повышением эффективности использования топлива (сэкономит около 9 миллионов баррелей в сутки), а также ростом использования альтернативных видов топлива (электричество, биотопливо и природный газ сэкономят еще 7,5 миллиона баррелей в сутки).

Что касается предложения на рынке нефти, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе МЭА прогнозирует его примерно на уровне спроса. При этом до 2025 года основным источником роста предложения станут страны вне ОПЕК, которые суммарно будут производить к этому времени 59,8 миллиона баррелей нефти в день, занимая 60% рынка, в то время как добыча ОПЕК составит 40,1 миллиона баррелей в день (40% рынка против текущих 43%). Однако затем, по прогнозу МЭА, доля ОПЕК восстановится и даже вырастет — до 45% к 2040 году.