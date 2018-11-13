АБУ-ДАБИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций США к Исламской республике, заявил журналистам топ-менеджер компании.

"Из-за санкций США мы вынуждены остановить нашу работу в Иране", — сказал он в ходе пресс-брифинга в рамках конференции ADIPEC.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.