АБУ-ДАБИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) готова помочь бизнесу Японии с инвестициями и кредитными гарантиями для покупки доли или иной формы участия в проекте российского "Новатэка" "Арктик СПГ-2", сообщил РИА Новости глава JOGMEG Тэцухиро Хосоно.

На вопрос о том, какая конкретно обсуждается форма участия JOGMEG в проекте "Арктик СПГ-2" согласно подписанному с "Новатэком" меморандуму, Хосоно ответил: "Это зависит от направления интереса бизнеса японских компаний".

"Мы же правительственный орган, который сам по себе бизнесом не занимается. Так что, если у кого-то есть интерес к покупке доли или продукции этого проекта, мы готовы обсуждать это и оказывать помощь в инвестициях в акционерный капитал, кредитных гарантиях и так далее. Все зависит от частного сектора", — добавил он.

В сентябре "Новатэк" и JOGMEG подписали меморандум, который закрепляет намерения сторон изучить возможности сотрудничества по проектам российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан, включая проект "Арктик СПГ-2"; по развитию регулярного транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона; а также по маркетингу СПГ в АТР.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) была основана в 2004 году. Компания объединила в себе функции бывших Japan National Oil Corporation, которая отвечала за безопасность стабильных поставок нефти и газа в Японию, и государственного учреждения, отвечавшего за обеспечение стабильных поставок цветных металлов и минеральных ресурсов в страну.