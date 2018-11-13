МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК вновь несколько понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, повысив показатели увеличения предложения со стороны стран вне ОПЕК за период, говорится в ноябрьском докладе организации.

Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире в 2018 году ожидается на уровне в 98,79 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке.

Такую динамику ОПЕК объясняет более слабыми по сравнению с ожиданиями данными по спросу на нефть со стороны стран Ближнего Востока и, в меньшей степени, Китая в третьем квартале текущего года.

ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году по сравнению с прошлым прогнозом на 70 тысяч баррелей в сутки — до 1,29 миллиона баррелей в сутки. В глобальном масштабе это объясняется неопределенностью развития мировой экономики. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит 100,08 миллиона баррелей в сутки.

Организация также повысила прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля на 2018 год на 90 тысяч баррелей в сутки, до 2,31 миллиона баррелей в сутки, на 2019 год — почти на 120 тысяч баррелей в сутки, до 2,23 миллиона. Предложение со стороны стран вне ОПЕК в текущем году теперь оценивается в 59,86 миллиона баррелей в сутки, а в следующем — в 62,09 миллиона баррелей в сутки.

Повышение прогноза по росту предложения странами вне ОПЕК на текущий год связано с переоценкой показателей добычи США и России. Организация ожидает, что основной вклад в рост индикатора внесут в 2018 году США, Канада, Казахстан, Россия и Великобритания, в следующем — США, Бразилия, Канада и Великобритания. Их показатели добычи будут компенсировать снижение в таких странах, как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам.