МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона, в 2019 году — также до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона, говорится в ноябрьском докладе организации.

При этом ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в РФ в четвертом квартале 2018 года на 210 тысяч баррелей в день — до 11,19 миллиона баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, Россия в октябре установила новый постсоветский рекорд по уровню добычи нефти, добывая в среднем 11,6 миллиона баррелей этого сырья в сутки.

"Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой", — сообщила организация.

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США на 2018 и 2019 годы на 170 и 410 тысяч баррелей в сутки — до 10,86 миллиона баррелей и 12,06 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из ноябрьского доклада организации.

В октябрьском докладе ОПЕК добыча в США в 2018 году прогнозировалась на уровне 10,69 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году 11,65 миллиона баррелей в сутки.

В частности, в ноябрьском докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче сланцевой нефти в 2018 году на 160 тысяч баррелей в сутки — до 6,19 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по добыче нефти США в Мексиканском заливе в 2018 году повышен на 30 тысяч баррелей в сутки — до 1,73 миллиона баррелей в сутки. При этом ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти из традиционных запасов в 2018 году на 20 тысяч баррелей — до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того ОПЕК повысила прогноз по добыче сланцевой нефти в 2019 году на 370 тысяч баррелей в сутки — до 7,36 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по добыче нефти в Мексиканском заливе был увеличен на 60 тысяч баррелей в сутки — до 1,78 миллиона баррелей в сутки. Прогноз добычи нефти из традиционных запасов в 2019 году снижен на 20 тысяч баррелей в сутки — до 2,92 миллиона баррелей в сутки.

Также ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2018 году на 170 тысяч баррелей в сутки — до 16,46 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по этому показателю на 2019 год поднят на 300 тысяч баррелей, до 18,15 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе.

По данным ноябрьского доклада Минэнерго США (EIA), добыча нефти в стране в 2018 году вырастет до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году составит 12,06 миллиона баррелей в сутки.

При этом сама организация ОПЕК в октябре увеличила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 миллиона баррелей в сутки, выполнив венскую сделку на 78% после сентябрьских 96%, следует из доклада.

"Добыча нефти выросла больше всего в ОАЭ, Саудовской Аравии, Ливии и Анголе, в то время как в Иране, Венесуэле, Кувейте и Нигерии снижалась", — говорится в докладе со ссылкой на вторичные источники.

Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в октябре увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в сутки — до 10,63 миллиона баррелей в сутки, что на 86 тысяч баррелей в сутки выше уровня октября 2016 года. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного больше — на 141 тысячу баррелей в сутки, до 10,642 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в ОАЭ в октябре выросла на 142 тысячи баррелей в сутки — до 3,160 миллиона баррелей в сутки, в Ливии — на 60 тысяч баррелей в сутки, до 1,114 миллиона баррелей в сутки, в Анголе — на 22 тысячи баррелей в сутки, до 1,533 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в Иране к октябре снизилась на 156 тысяч баррелей в сутки — до 3,296 миллиона баррелей в сутки, в Венесуэле — на 40 тысяч баррелей в сутки, до 1,171 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте — на 33 тысячи баррелей в сутки, до 2,764 миллиона баррелей в сутки, в Нигерии — на 17 тысяч баррелей в сутки, до 1,751 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, по сравнению с октябрем 2016 года 11 стран организации, сокращающих добычу нефти по сделке ОПЕК+, снизили ее суммарно на 985 тысяч баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей, недовыполнив свои обязательства на 22%. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В конце июня текущего года страны ОПЕК+ согласовали цель уйти от перевыполнения сделки, которое тогда достигало почти 50%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.