МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сингапурская Pavilion Energy, подконтрольная инвестиционной группе Temasek, подписала меморандум о взаимопонимании с компанией "Новатэк" об участии в проекте "Арктик СПГ 2", сообщает Pavilion Energy.

Согласно меморандуму, сингапурская компания получает возможность приобретения доли участия в "Арктик СПГ 2" и резервирования определенного объема СПГ, производимого в рамках проекта.

Кроме того, "Новатэк" и Pavilion Energy договорились о сотрудничестве в области поставок, реализации и хранении СПГ, совместных инвестициях в строительство и лизинг СПГ-танкеров, хранилищ и создание инфраструктуры для отгрузок и перевалки СПГ.

Ранее японская JOGMEC и китайская CNPC также подписали меморандумы c "Новатэком". О желании инвестировать в арктический проект заявила национальная компания Саудовской Аравии — Saudi Aramco.

Французская Total уже стала владельцем 10% в "Арктик СПГ 2", а также получила опцион на приобретение еще 10%.

По заявлению руководства "Новатэка", вся проектная документация, необходимая для реализации "Арктик СПГ 2", будет готова до конца этого года. В 2019 году планируется принятие окончательного инвестиционного решения (FID) и начало строительство СПГ-завода мощностью 19,8 млн т/г.

"Новатэк" и Pavilion Energy подписали соглашение во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Сингапур.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка"<NVTK>, связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.