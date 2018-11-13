МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ENI SpA заявила во вторник, что подписала соглашение с Abu Dhabi National Oil Co. о приобретении 25%-ной доли в газовом проекте Ghasha на шельфе ОАЭ, сообщает Dow Jones.

Концессия Ghasha сроком на 40 лет включает в себя Hail, Ghasha, Dalma и другие шельфовые месторождения, расположенные в регионе Аль-Дафра, сообщила ENI.

По условиям соглашения, ENI понесет 25% расходов на разработку.

Данный проект с извлекаемыми запасами в несколько триллионов кубических футов должен будет обеспечивать добычу более 1,5 млрд кубических футов газа в день после своего ввода в эксплуатацию в середине следующего десятилетия, указала ENI.

Помимо этого, он будет выдавать более 120 000 баррелей нефти и ценного конденсата в день, уточнила компания.