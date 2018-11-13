МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Новатэка" — Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. — поставила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), говорится в релизе "Новатэка".

Уточняется, что партия была произведена на заводе проекта "Ямал СПГ" и была доставлена по Северному морскому пути (СМП) до регазификационного терминала "Фуцзянь" в Китае.

"Партия СПГ была доставлена без ледокольной проводки, за короткое время и с хорошей коммерческой скоростью, что подтверждает эффективность нашей логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона", — приводятся в релизе слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.