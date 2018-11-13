МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" и "Газпром газомотороное топливо" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Лукойл" и "Газпром газомотороное топливо" подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве и развитии делового партнерства в области использования природного газа в качестве моторного топлива", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения "Лукойл" рассмотрит целесообразность разработки программы с поэтапным установлением требований к автопредприятиям, оказывающим услуги организациям компании, об обязательном наличии в парке газомоторной техники в Пермском крае и Волгоградской области. Техника может быть как новой, так и переоборудованной.

"В свою очередь, "Газпром газомоторное топливо" окажет содействие в обеспечении заправки газомоторной техники "Лукойла" природным газом, в том числе из ресурсов компании, а также рассмотрит возможность строительства или размещения объектов газозаправочной инфраструктуры в местах существующего и потенциального спроса на газомоторное топливо", — отмечается в материале.

Подписание соглашения соответствует государственным стратегическим планам по развитию рынка газомоторного топлива в России, подчеркивается в публикации.