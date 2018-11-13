МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива в РФ нет, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Нет никакой вины нефтяников. Никто же не будет — даже на бытовом уровне — работать себе в убыток. Таким же образом действуют нефтяные компании. Они стараются сбывать свою продукцию там, где больше доход. Это нормальное и естественное в рыночных условиях поведение субъектов экономической деятельности", — сказал Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

В свою очередь, задача государства — регулирование цен на внутреннем рынке, чтобы насытить внутренний рынок нефтепродуктами и сбить цены, полагает он.

"Этим мы сейчас занимаемся, и у нас есть целый набор рыночных инструментов, которые позволяют это сделать, но они болезненны для нефтяной отрасли", — подчеркнул чиновник.

По мнению Козака, кризисом сложившуюся ситуацию на рынке топлива в РФ назвать нельзя, нужно просто решить отдельные вопросы.

"Не считаю (эту ситуацию кризисом — ред.). Кризисом это было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть, нефтяная отрасль была в убытках, бюджет терял бы доходы, тогда это был бы кризис. А сегодня кризиса нет", — сказал он.

"Есть вопросы со сдерживанием цен на внутреннем рынке, и нужно принять разумные решения с тем, чтобы не разорить, не сделать для нефтяников и нефтеперерабатывающей отрасли стоимость нефти и нефтепродуктов на внешних рынках убыточной", — подчеркнул Козак.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

Вице-премьер также отметил, что нефтяники могут потерять около 300 миллиардов рублей до конца года в случае введения заградительной пошлины на экспорт из РФ нефтепродуктов.

"Таким образом, избыточный доход будет изыматься у нефтяников — им будет равновыгодно продавать и на внутренний, и на внешний рынок. В этой ситуации нефтедобыча потеряет около 300 миллиардов рублей", — сказал Козак.

Он напомнил, что существующим законом предусмотрено, что при ряде условий до 1 января 2019 года правительство вправе ввести заградительные экспортные пошлины.

В июле был утвержден закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90% от пошлины на нефть. Эта норма действует до конца года. С 1 января 2019 года в рамках налогового маневра кабмин сможет повышать пошлины на эти нефтепродукты до 60% в случае роста цен на нефть на мировых рынках более чем на 15%. При этом и пошлины на нефть в таком случае могут достигать заградительного уровня.