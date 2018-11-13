МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в декабре 2018 года вырастет по сравнению с ноябрем на 113 тысяч баррелей в сутки — до 7,944 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в ноябре составляет 7,831 миллиона баррелей в сутки. В октябре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в ноябре вырастет на 98 тысяч баррелей в сутки — до 7,714 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в ноябре ожидается на месторождении Permian — на 63 тысячи баррелей, до 3,695 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 17 тысяч баррелей в день, до 1,432 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 15 тысяч баррелей, до 1,373 миллиона баррелей в день.

На Anadarko добыча увеличится на 7 тысяч баррелей, до 589 тысяч в день, также на 7 тысяч баррелей добыча вырастет на Niobrara — до 671 тысячи баррелей в день. На Appalachia добыча увеличится на 4 тысячи баррелей, до 141 тысячи баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в декабре роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,038 миллиарда кубических футов — до 75,079 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в ноябре составляет 74,041 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в октябре увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 269 штук, или на 3,25%, до 8,545 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.