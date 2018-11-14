МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер после угроз США помешать прокладке газопровода "Северный поток 2" выразил уверенность, что труба будет достроена.

Во вторник посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон готов использовать множество инструментов, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток 2", который делает Европу, а значит и США, уязвимыми.

"Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — ответил Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант" на просьбу прокомментировать высказывание Сондленда.

"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток 2" как коммерческий, но увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.