МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкой энергетической компании RWE AG, приходящийся на головную компанию, в январе-сентябре 2018 года составил 65 миллионов евро против прибыли в 2,219 миллиарда евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на акцию убыток компании в отчетном периоде составил 0,11 евро против прибыли в 3,61 евро год назад. Показатель EBITDA снизился на 26,8% — до 1,139 миллиарда евро. Выручка RWE снизилась в годовом выражении на 3,3%, составив 10,095 миллиарда евро. Выработка энергии снизилась за девять месяцев на 12,7% — до 131,6 миллиарда кВт.ч.

Компания объясняет, что причинами снижения EBITDA стали сокращение объемов выработки и снижение цен на электроэнергию от невозобновляемых источников. "Кроме того, доходы, зафиксированные годом ранее, были высокими из-за притока капитала после продажи недвижимости", — добавляет RWE.

Отмечается, что сделка по обмену активами с конкурирующей E.ON осуществляется согласно плану. Одобрение сделки Еврокомиссией ожидается к лету 2019 года.

По итогам третьего квартала 2017 года RWE сократила чистый убыток почти в два раза в годовом выражении — до 227 миллионов евро. Убыток на акцию составил 0,37 евро против 0,73 евро годом ранее. Выручка выросла на 10% — до 3,235 миллиарда евро.

Компания сохранила прогноз по финансовым показателям на 2018 год. RWE ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2018 году на уровне 1,5-1,8 миллиарда евро по сравнению 2,1 миллиарда евро в прошлом году. При этом компания ожидает снижения показателей по прибыли, начиная с 2019 года, в связи с судебным постановлением о приостановке добычи лигнита на карьерах Hambach для очистки местного леса. "Это, вероятно, приведет к снижению показателя EBITDA на 100-200 миллионов евро в год", — отмечает компания.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов, занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.