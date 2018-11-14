СИНГАПУР, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия не наращивает добычу нефти, объем российского сырья на рынке не ведет к снижению цен, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Новак: Добыча нефти в РФ в октябре выросла на 150 тыс баррелей в сутки к октябрю 2016 г

"Сегодня у нас 14-е число. Примерно в ноябре за эти 14 дней у нас средняя добыча на 20 тысяч баррелей меньше, чем в октябре. Россия не наращивает, более того – несколько идет корректировка добычи. Мы не давим на рынок, не давит предложение российское на снижение цен", — сказал Новак.

Он отметил, что добыча нефти в РФ в ноябре будет на уровне октября, либо чуть меньше. "Это нормальный процесс, такие колебания возможны, они связаны, в том числе, и с ремонтными программами, есть и сезональный фактор, зимний период", — сказал министр.

Ранее Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса писало, добыча нефти в России в октябре 2018 года выросла в годовом выражении на 4,4% — до 11,412 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия не просто восстановила свою добычу до уровня октября 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+), а превысила его.

Текущий прогноз по добыче нефти в РФ на декабрь 2018 года — на уровне ноября, передал Блумберг со ссылкой на Новака.

Средняя цена нефти

Средняя цена нефти в 2018 году сейчас формируется на уровне 70 долларов за баррель, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. При этом он отметил, что ОПЕК+ имеет инструменты для того, чтобы реагировать на серьезные кризисные явления на рынке нефти. Цены на нефть продолжают снижаться после обвала на 7-8% во вторник

"Если взять в среднем по году цену – она составляет сегодня порядка 70 долларов. Нужно, конечно, посмотреть в динамике, как мы договорились на последней встрече министров мониторингового комитета (ОПЕК+ — ред.), который состоялся в воскресенье в Абу-Даби", — сказал Новак.

"Мы договорились, что будем мониторить рынок в течение ноября. А в начале декабря у нас будет встреча министров, на которой мы сможем обсудить ситуацию на рынке – как она будет складываться к тому времени, и какие прогнозы по зимнему периоду, первому и второму кварталу. У нас есть инструменты для того, чтобы реагировать в случае каких-то серьезных кризисных явлений. В настоящее время никаких решений не принято, потому что прошло мало времени, много неопределенности на рынке, и эти неопределенности нужно дополнительно изучить", — добавил он.

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают снижаться после обвала вторника на 7-8%. Во вторник цена Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. По состоянию на 11.23 мск среды Brent дешевеет на 0,38% — до 65,22 доллара, WTI – на 0,56%, до 55,41 доллара за баррель.

Вероятность профицита

Новак допустил возможность профицита предложения нефти в зимний период: это является сезонным фактором. Станет ли электромобиль "могильщиком" нефтяного рынка?

"Согласно расчетам, которые были представлены секретариатом ОПЕК, в зимний период сезонально идет снижение спроса и, безусловно, мы можем увидеть профицит предложения относительно спроса", — сказал Новак.

"Это происходит каждый год, это сезонное явление, летом у нас наоборот ситуация – на 2 миллиона баррелей примерно потребление растет, спрос растет, и в это время мы видим, что иногда происходит дефицит на рынке. Для этого, безусловно, существует и система хранения нефти и сглаживания таких процессов в течение года, и ремонтных программ, которые планируются, в том числе", — пояснил он.

Министр также отметил, что в зимнее время обычно планируются ремонтные работы. "Поэтому это нормальное явление – нужно детально смотреть на фундаментальные факторы, которые будут складываться по балансу спроса и предложения. Также влияет курс доллара по отношению к другим мировым валютам. Ситуация связана с продолжением экономического спада в таких экспортных странах, как Венесуэла. Там надо мониторить изменение добычи, в Мексике, в других странах", — заключил он.

Санкции против Ирана

Комментируя санкции Вашингтона в отношении Ирана, Новак сказал, что несмотря на более мягкий вариант мер, по Тегерану остается еще много неопределенностей для рынка нефти.

"По Ирану тоже, кстати, осталось много неопределенностей, несмотря на то, что были введенные санкции и они были более мягкие, тем не менее мы не до конца понимаем, и рынок, думаем, тоже не до конца понимает, как будут страны-импортеры в дальнейшем вести себя, и даже в течение 180 дней, будут ли они сокращать постепенно импорт иранской нефти, либо эти квоты, которые установлены им, будут до конца этого периода использоваться в полном объеме", — сказал Новак. ОПЕК+ на пороге новых соглашений?

"Мне кажется, что сейчас рынок волатильный из-за того, что много неопределенностей, нужно подождать, как будет хотя бы в течение месяца себя вести", — добавил он.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.