МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день по сравнению с сентябрем — до 32,99 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на 105%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА изменило оценку исполнения сделки странами картеля в сентябре: согласно предыдущему докладу, оно составляло 118%, теперь оценка скорректирована до 117%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

При этом, по данным агентства, страны, не входящие в ОПЕК, в октябре 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 42%, совокупная добыча составила 18,66 миллиона баррелей в день.

МЭА скорректировало оценку исполнения сделки странами вне картеля в сентябре до 32% с 37%.

Добыча нефти этих стран в октябре снизилась по сравнению с сентябрем на 50 тысяч баррелей в сутки. При этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 78%.

Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах на уровне 1,3 и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в ноябрьском докладе агентства.

"Перспективы роста мирового спроса на нефть в целом остаются неизменными: 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, поскольку ослабление (мировой — ред.) экономики в значительной степени компенсируется снижением цен на нефть", — говорится в отчете.

Таким образом, согласно ожиданиям МЭА, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,2 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 100,6 миллиона баррелей в сутки.