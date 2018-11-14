МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсуждают предложение о сокращении добычи нефти вплоть до 1,4 миллиона баррелей в день в 2019 году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

"Сокращение добычи объемом до 1,4 миллиона баррелей в день является одним из вариантов, которые обсуждались министрами энергетики Саудовской Аравии,… России и других стран на встрече в Абу-Даби в воскресенье", — передает агентство слова источников. Один из источников назвал объем сокращения добычи в 1,4 миллиона в день более оправданным по сравнению с сокращением ниже или выше этого уровня.

Министр энергетики РФ Александр Новак в воскресенье по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ говорил, что рассматривались разные прогнозы развития ситуации, включая оценку дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке в 2019 году на уровне 1-1,4 миллиона баррелей в сутки. Однако он отмечал, что есть ряд неопределенностей, которые сильно влияют на рынок, что может существенно изменить прогноз.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.