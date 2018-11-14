МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Наблюдаемое снижение цен на нефть вызвано множеством факторов, в частности, прогнозируемым профицитом предложения на рынке, замедлением роста спроса, более мягким по сравнению с ожидаемым вариантом санкций США по Ирану, отмечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

До конца года они не исключают дальнейшего снижения цен, но видят и возможности их роста, если страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи. В 2019 году оценки экспертов по ценам на нефть находятся в пределах 60-70 долларов за баррель.

Цены на нефть утром в среду продолжили снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее. Днем в среду они перешли к небольшому росту и по данным на 14.58 мск цена на нефть марки Brent составляла 65,94 доллара за баррель, WTI — 55,77 доллара за баррель. Президент ОПЕК: Обвал цен на нефть вызван не фундаментальными факторами

ПРИЧИНЫ

По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, снижению цен поспособствовали такие факторы как рост добычи нефти странами ОПЕК, прозвучавшие на встрече ОПЕК+ заявления о возможном профиците предложения нефти в 2019 году и сокращении добычи, прогнозы Саудовской Аравии о снижении ее добычи в декабре на 500 тысяч баррелей в сутки, мнение президента США Дональда Трампа о завышенных ценах и его призыв к ОПЕК сохранить уровень добычи.

Кроме того, как отмечает эксперт, цены на нефть были завышены на ожиданиях санкций США к Ирану, но их итоговый вариант оказался более мягким.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"Падение цены на нефть — это реакция инвесторов на публикацию данных о более слабом росте потребления нефти, чем ранее прогнозировалось", — отметил директор группы "Корпоративные рейтинги" в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings Александр Грязнов.

ОПЕК 13 ноября опубликовала ежемесячный доклад, в котором организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Так, ОПЕК ожидает рост предложения нефти в странах вне картеля в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки — до 2,31 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — на 2,23 миллиона баррелей в сутки. МЭА в 2019 г ожидает рекорда добычи нефти и конденсата в РФ

Вместе с тем, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире в 2018 году ожидается на уровне в 98,79 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке.

"Санкции против Ирана оказались мягче, чем изначально грозился Трамп, а добыча сланцевой нефти продолжает расти — это означает, что в следующем году, вероятно, недостатка нефти на рынке не будет. Кроме того, на рынке сохранятся незадействованные производственные мощности — в основном за счет Саудовской Аравии, которые позволят обеспечить стабильную глобальную добычу нефти в случае непредвиденной ситуации. Это понимание толкает цены вниз", — прокомментировал положение директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова пояснила, что негативные ожидания инвесторов появились еще в начале 2018 года. По ее словам, такие настроения игроков связаны как со снижающимся дефицитом предложения нефти, так и с последствиями повышения ставки ФРС США. Динамичный рост доходности 10-летних казначейских облигаций США с 2,1% в августе 2017 года до 3,2% в ноябре 2018 года усиливает ожидания обвала фондового рынка США.

"Высокие цены на нефть, установившиеся в мае 2018 года, частично включали в себя ожидания наступления негативных событий, в частности, ноябрьских санкций в отношении Ирана и дальнейшего обвала добычи нефти в Венесуэле. Однако сегодня мы видим, что США вводят послабления для восьми торговых партнеров Ирана, новый цикл инвестиций в нефтяные и газовые месторождения плотных коллекторов привел к росту производства жидких углеводородов в США, а с четвертого квартала 2018 года агентства видят возвращение избытка предложения до конца 2019 года", — сообщила Колбикова. Новак заявил, что Россия не наращивает добычу нефти

В 2019 ГОДУ НЕФТЬ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ $60-70

По мнению эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, мировые цены на нефть, скорее всего, продолжат падение до декабря. В 2019 году, как считает Полищук, США продолжат наращивать добычу нефти, и регулирование рынка при этом будет лежать на ОПЕК.

"В ближайшее время ключевым фактором для цены нефти будет возможное решение ОПЕК+ по снижению добычи. Это может поддержать цены и вернуть их к уровню выше 70 долларов. Но в целом по 2019 году мы ожидаем среднюю цену в районе 65 долларов, поскольку добыча в США продолжит расти, особенно во второй половине года", — полагает Грязнов.

Как пояснил Маринченко, в моменте уровень цен на нефть будет во многом зависеть от Саудовской Аравии как крупнейшего производителя, способного оперативно управлять уровнем добычи, а также США.

"У Трампа нет возможности управлять добычей сланцевой нефти — в США рыночная экономика, но увеличивая или уменьшая объемы иранской нефти, попадающие под специальные ограничения, Трамп, по сути, может оказывать влияние на глобальное предложение и, следовательно, уровень цен", — считает Маринченко.

"Скорее всего, диапазон цен в 60-70 долларов был бы приемлемым как для США, так и для Саудовской Аравии и других производителей. В 2019 году цены, вероятно, будут находиться в этом диапазоне. Падение цен на нефть марки Brent ниже 60-65 долларов не очень вероятный сценарий — в таком случае Саудовская Аравия снизит объемы экспорта, даже если это придется делать в одностороннем порядке", — прокомментировал ситуацию эксперт.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне этого года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

В воскресенье, 11 ноября, в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре. Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам этого заседания говорил, что рассматривались разные прогнозы развития ситуации, включая оценку дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке в 2019 году на уровне 1-1,4 миллиона баррелей в сутки. Однако он отмечал, что есть ряд неопределенностей, которые сильно влияют на рынок, что может существенно изменить прогноз.