МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ видит предпосылки для сохранения ситуации на внутреннем рынке топлива устойчивой, без "необоснованного" роста цен, на фоне снижения биржевых котировок на эту продукцию в России и цен на внешних рынках, приводятся в сообщении на сайте службы слова заместителя ее главы Анатолия Голомолзина.

"Совокупность экономических причин и условий создает предпосылки для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке сохраняла свою устойчивость и не было необоснованного роста цен на топливо", — сказал Голомолзин, выступая на биржевом комитете ФАС.

"Последние несколько дней в период с 8 по 14 ноября произошли улучшения ситуации на рынке нефтепродуктов, в частности, на бирже наблюдается устойчивая продажа топлива, позитивный тон этому задают заводы "Роснефти" и "Газпрома", в базовом режиме осуществляется торговля "Газпром нефтью" и "Лукойлом". Ежесуточно торгуется от 25 до 33 тысяч тонн бензина и от 25 до 30 тысяч тонн дизельного топлива", — подчеркивается в сообщении.

Также, по словам Голомолзина, начиная с 9 ноября началось не только снижение биржевых цен (по итогам торгов 14 ноября оно составило 0,35% на Аи-92, 1,65% на Аи-95, более 1% на межсезонное дизельное топливо, 1,3% на зимнее дизельное топливо), но и снижение цен на внешнем рынке, что повлияло на снижение уровня нетбэка (экспортных доходов без транспортных расходов).

"Поставки топлива на внутренний рынок стали премиальными и по всем остальным товарным позициям, включая бензины и дизельное топливо. Как следствие, были обеспечены экономические предпосылки и стимулы для привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с экспортом и насыщение внутреннего рынка топливом в достаточных объемах", — отметил он.

Говоря о ситуации с зимним дизельным топливом, Голомолзин подчеркнул, что переход на него сопровождался соответствующим ростом цен на АЗС, но теперь баланс мелкооптовых и розничных продаж возвращается. Стала сбалансированной и ситуация с бензином марок Аи-92 и Аи-95 в крупном и мелком опте и рознице.