ПРАГА, 14 ноя — ПРАЙМ. Посетивший с визитом Чехию министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции после переговоров с премьером Андреем Бабишем посоветовал в поисках исполнителей заказов в сфере АЭС и других источников электроэнергии обращаться в первую очередь к Вашингтону.

"Наши энергетические компании готовы участвовать в тендерах на основе открытой конкуренции. Если ищете заказы в сфере ядерной энергетики, углей, обновительных источников энергии и других, в первую очередь думайте об Америке", — сказал Перри.

В свою очередь, Бабиш сообщил, что во время переговоров заверил гостя из США, что все ожидаемые проекты в данной сфере будут носить открытый характер, и подчеркнул, что "при инвестициях в ядро мы должны помнить о нашей геополитической ориентации".

Перри в Праге посетил также президента страны Милоша Земана.

"Президент подтвердил интерес Чехии к углублению трансатлантических отношений в энергетике. Чехия заинтересована в максимальной диверсификации источников энергии. Мы считаем компанию Westinghouse серьезным претендентом на участие в развитии чешской ядерной энергетики", — заявил после встречи Перри с Земаном глава международного отдела Пражского града Рудолф Йиндрак.

Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного энергоблока на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС – "Дукованы" и "Темелин". Предполагалось, что до конца этого года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором подали заявки 6 претендентов: российская госкорпорация "Росатом", французская компания EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse, кроме того, совместный проект предложен французской компанией Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Однако 30 октября Бабиш предложил вместо строительства нового блока на АЭС "Дукованы" продлить на 10 лет жизнедеятельность имеющихся четырех блоков, это стоило бы, по его словам, в 10 раз меньше, то есть 20 миллиардов крон (около 0,9 миллиарда долларов).

В настоящее время в Чехии действуют две АЭС, построенные в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985–1987 годах, она расположена на юго-востоке страны и имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".