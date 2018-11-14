МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", подешевели лишь расписки "Роснефти", "Лукойла" и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,69%, до 6,31 доллара, "Лукойла" — на 1,91%, до 71,8 доллара "Новатэка" — увеличилась на 3,98%, до 175 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,41%, до 4,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,54%, до 27,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,61%, до 17,3 доллара, НЛМК — на 1,92%, до 24,4 доллара, "Северстали" — на 0,07%, до 15,26 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,55%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 0,42%, до 12,05 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 4,81%, до 17 долларов.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 0,08%, до 13,2 доллара, "Ленты" — увеличилась на 1,58%, до 3,54 доллара. Бумаги АФК "Система" также выросли в цене — на 1,53%, до 2,39 доллара.