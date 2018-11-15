МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует разместить в четверг трехлетние еврооблигации, номинированные в юанях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2021 года составляет около 6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

Компания проводит 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3-5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.