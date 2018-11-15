МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой ежегодный энергетический обзор. На Западе этот обзор воспринимается как наиболее значимый прогноз ситуации, которая может сложиться на глобальном рынке энергоносителей.

Согласно базовому сценарию, МЭА прогнозирует уверенный рост спроса на нефть в среднем на 1 млн барр./г до 2025 года. После 2025 года темпы роста значительно снизятся – до 0,25 млн барр./сут. – из-за быстрого увеличения числа электромобилей в мире. По версии МЭА, к середине 20-х годов спрос на нефть со стороны производителей моторного топлива для легковых автомобилей достигнет пика. Продажи электромобилей к 2040 году вырастут на 80% по сравнению с текущим уровнем и достигнут 300 млн, что сократит потребление нефти на 3,3 млн барр./сут.

Несмотря на увеличение количества электромобилей, спрос на нефть продолжит расти до 2040 года, поскольку значительно возрастет спрос на нефть со стороны других отраслей промышленности и транспорта – прежде всего нефтехимии, грузовых автомобилей и авиации.

Согласно прогнозу МЭА, до 2040 года нефтехимические предприятия увеличат потребление нефти на 5 млн барр./сут. – больше чем какая-либо другая отрасль.

Большегрузные автомобили обеспечат увеличение спроса на 4 млн барр./сут. – на 1,5 млн барр./сут. меньше, чем ожидалось ранее в связи с повышением эффективности двигателей и улучшением логистики.

Кроме того, "развивающиеся экономики" увеличат потребление в ближайшие два десятилетия более чем на 5 млн барр./сут., что компенсирует сокращение спроса на нефть со стороны "развитых экономик", которое достигается благодаря увеличению числа электромобилей.

МЭА надеется на продолжение "сланцевой революции" в США. Две трети дополнительного объема добычи до 2025 года обеспечат США. После 2025 года добыча "сланцевой нефти" начнет снижаться, и ОПЕК восстановит свои позиции на рынке как основной источник роста предложения нефти.

ОПЕК+ на пороге новых соглашений?

В обзоре МЭА указывается на растущую зависимость от "сланцевой нефти" в ближайшие годы, что угрожает стабильности на глобальном рынке энергоносителей. После обвального падения цен в 2014 году значительно снизились инвестиции в разведку и добычу, что привело к сокращению подтвержденных запасов нефти и уменьшению количества новых проектов по разработке нефтяных месторождений.

Последние два года наблюдается некоторое увеличение инвестиций в разведку и добычу, но этого явно недостаточно для обеспечения растущего спроса, поэтому МЭА предупреждает о возможном дефиците предложения в середине следующего десятилетия. Агентство заявляет об этом уже несколько лет подряд, энергетический обзор 2018 не стал исключением.

Если инвестиции в новые проекты по разработке обычной нефти значительно не увеличатся по сравнению с текущим уровнем, то для предотвращения дефицита добыча "сланцевой нефти" в США должна увеличиться до 15 млн барр./сут. к 2025 году, что не представляется возможным. Эксперты МЭА ожидают, что рост добычи "сланцевой нефти" к середине 20-х годов достигнет 9,2 млн барр./сут. Если инвестиции в разработку месторождений обычной нефти не увеличатся многократно, а добыча "сланцевой нефти" не возрастет до 15 млн барр./сут, то возникает реальная угроза скачков цен и повышения волатильности.

СЦЕНАРИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МЭА представило также "Сценарий устойчивого развития", который подразумевает "политику решительного вмешательства" властей с целью предотвращения климатических изменений путем сдерживания потребления ископаемых энергоносителей. В этом случае пик потребления нефти наступит уже в 2020 году и составит 97 млн барр./сут. Согласно этому сценарию, количество электромобилей к 2040 году должно возрасти до 930 млн – в три с лишним раза больше, чем в базовом сценарии.

Согласно "Сценарию устойчивого развития", потребление нефти к 2040 году должно сократиться на 18 млн барр./сут. Однако столь значительное сокращение спроса приведет к падению цен. "Выжить" в новых экономических условиях смогут только проекты с низкой себестоимостью производства – в первую очередь в странах ОПЕК. Такой сценарий выглядит нереалистичным, поскольку в случае его реализации сокрушительный удар будет нанесен по нефтяной отрасли Северной Америки – прежде всего американским "сланцевым" компаниям, многие из которых станут банкротами. Миллионы американцев потеряют работу – значительно больше, чем после обвала цен в 2014 году, а США попадут в полную зависимость от ОПЕК.

Базовый сценарий МЭА выглядит наиболее реалистичным. Этот сценарий предполагает рост потребления нефти в среднесрочной перспективе. Потребление замедлится после 2025 года и достигнет максимального уровня к 2040 году. При этом незначительный размер инвестиций в разведку и добычу может привести к дефициту нефти на мировом рынке в середине 20-х годов.